Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Louane © Le Bon Bourgeois / Météo Mirage © Ella Herme

Louane

Album : Joie de vivre

On connaît bien Louane. On l’a vue grandir sous nos yeux, sortir un album (Chambre 12), puis deux (Louane), chacun certifié triple platine. Y raconter sa vie de jeune femme découvrant l’amour, l’âge adulte et la célébrité. Après son second album, sorti en 2017, suivi de deux tournées à guichets fermés, Louane a pris le temps de respirer. De prendre du recul sur une existence faite de bonheurs et de douleurs intenses : tout, dans sa vie, a toujours été très noir, ou très blanc. Ces joies, ces failles, ces victoires et ces champs de bataille, Louane les expose plus que jamais auparavant. Dans Joie de vivre, l’album qui lui ressemble le plus. Et peut-être, aussi, son disque le plus touchant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mété Mirage

EP : Météo Mirage

A travers cet EP enregistré live aux Studios Saint-Germain, Météo Mirage nous embarque dans son univers unique. Les morceaux, toujours teinté d’onirisme, regorgent de surprises. Ici ou là, on découvre des accents rageurs, des échappées synthétiques ou des accalmies poignantes. Les voix d’Alexis et Max, les deux chanteurs du groupe et amis d’enfance, se répondent à travers des mots simples mais toujours poétiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Nouveautés Nouvelles avec Romain Muller, Visage Pâle et Pépite

Romain Muller est un artiste basé à Metz, une adolescence tiraillée entre Nirvana et Mylène Farmer, ça laisse de la marge, de l’espace, ça permet de ne pas s’enfermer dans un dogme ! Romain Muller se voyait courir sur un terrain de foot mais c’est finalement sur une scène qu’il va s’épanouir. C’est un autodidacte, il s’est fait la voix blanche et la guitare dans différents groupes. Il a sorti il y a quelques semaines "Parallèle", un premier album très maitrisé avec une évidence dans les compositions qui dérivent entre vertiges intérieurs et nuits d’ivresse. C’est publié par son propre label, l’homme aime l’indépendance. Romain Muller a ouvert pour Voyou, Pépite... et on sent dans sa proposition, une communauté de sons et de visions avec cette French Pop qui sait marier le stylo et le synthé ! Son album est disponible sur le label Coco Machine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Visage Pâle, c’est le nouveau projet de Lars Martin Isker, une personnalité de la scène helvétique avec son précédent groupe Tim Patience Watch. L’histoire de Visage Pâle c’est celle d’une mutation, Ou comment un multi instrumentiste rock se convertit au monde digital. Sur les photos, Visage Pâle apparait aujourd’hui sous un masque spectral noir et blanc comme ceux des calavera mexicains, un masque pour l’aider à surmonter ses fantômes. Mais derrière cette façade effrayante, se dévoile une musique harmonieuse et contemplative. Visage Pâle observe notre planète qui tourne au ralenti et ça lui inspire des chansons déroutantes et inquiètes qui parlent de prendre le large. Son nouvel EP "Exode" sortira le 25/06.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pépite, c’est Thomas et Edouard, deux musiciens inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur une plage de Sables D’Or les Pins. On se croirait dans une chanson d’Etienne Daho et ils partagent avec le parrain de la pop, un son très sophistiqué, qui s’appuie parfois sur des claviers vintage. Et pour ceux qui connaissent le chanteur Thomas, une voix de tête, une chevelure et une moustache qui rappelle le Beau Bizarre. Au crédit de Pépite, déjà deux EP, un album « Virages » en 2019, quelques titres distillés pendant les confinements et cette nouvelle chanson « Mauvaise Idée », qui parle d’amour et de déception. Un nouveau titre avec beaucoup de charme, qui aurait pu être juste une tournerie pop mais sur lequel ils se font plaisir en tordant et saturant guitares, claviers, voix et ça, c’est une bonne idée ! Un nouvel EP est annoncé pour le 25/06 .

Programmation musicale