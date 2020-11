Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

DON TURI

Emiliano Turi, musicien d'origine florentine, est un batteur d'exception. Après avoir collaboré avec plusieurs artistes français, il travaille avec Jeanne Added depuis 5 ans. Mais c'est sous le nom de Don Turi qu'il bâtît une carrière solo sous dans le domaine de la musique électronique. On y trouve une dimension joyeuse, un terrain de jeu infini ou sa créativité peut librement s'exprimer. Rien que pour vous, 25 minutes de live enregistré pour Côté club pour fêter la sortie de son EP 45 Steps

ALEXIS BERNIER

Co-fondateur du magazine Tsugi, spécialisé dans les musiques électroniques, Alexis Bernier est à l'initiative d'Electrorama, véritable encyclopédie sur les trente dernières années de la musique électro en France. Les artistes, les figures, les courants, les modes, les styles, tout y est, illustré par de magnifiques photos.