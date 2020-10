Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

BACHAR MAR-KHALIFE

Cinq ans après son dernier album solo, le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé est de retour avec le brillant On/Off. Entièrement conçu pour la première fois lors d’une retraite artistique dans les montagnes de Jaj, au Liban, On/Off est l’aboutissement puissant d’une décennie d’exploration de l’univers personnel de Bachar Mar-Khalifé, entre chanson délicate, envolées électroniques galvanisantes et musique traditionnelle libanaise, comme lui seul sait le faire.

FABRICE CARO

"Broadway" Ed Gallimard. La vie n’est pas une comédie musicale.

Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s’organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz… Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu’on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l’Assurance maladie, le désenchantement tourne à l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de tout quitter? De vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway?

Le livre est sorti en livre audio il est lu par Benjamin Lavernhe chez Gallimard

La Maison de la Poésie laisse pendant deux jours les rênes de la programmation à Fabrice Caro. Deux jours pour (re)découvrir l’univers de l’auteur. Discussions, lectures avec lui et ses invité.e.s. Les 6 et 7 novembre.

"Zaï Zaï Zaï Zaï", une « lecture publique pro-active personnalisée à caractère sensoriel » de la BD culte de Fabcaro se jouera du 3 au 7 novembre 2020 à 19h au Théâtre Comédie-Odéon de Lyon dans le cadre du LYON BD FESTIVAL !

"Le discours" le film de Laurent Tirard adapté du livre de Fab Caro sortira le 16 décembre au cinéma.