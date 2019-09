Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Abd Al Malik © Radio France / Alexis Goyer

Abd Al Malik continue son travail autour de Camus. Après son spectacle "L'art et la révolte" créé il y a quelques années, il proposera du 5 au 19 octobre au théâtre du Chatelet à Paris "Les justes". Réunissant acteurs, musiciens et un chœur de jeunes amateurs, cette version de la pièce d’Albert Camus devient, sous le regard d’Abd Al Malik, une tragédie musicale.

Peau de lapin sur le corps, Thomas Fersen prépare la sortie de son nouvel album C'est tout ce qu'il me reste. Histoires de mots, d'amour, de sexe et d'animaux chantées avec talent et humour par un Thomas Fersen en grande forme qui fête ses 26 ans de carrière musicale.

Thomas Fersen / José Canavate Comellas

Pierre Lapointe vient de sortir "Tatouage", single extrait de Pour déjouer l'ennui, album qui sortira le mois prochain. 3ème album en trois ans, réalisé cette fois-ci par Albin de la Simone. Les nouveaux titres originaux de Pour déjouer l’ennui comprennent d’autres collaborations, notamment en chanson avec Daniel Bélanger, Philippe B. et Hubert Lenoir.

Dernier round de la résidence d'Arthur Ely dans Coté club avec 4 titres de son album En trois lettres, son 1er album sort aujourd'hui. Démonstration d'un artiste complet dont on entendra assurément parler pendant longtemps.

Arthur Ely / José Canavate Comellas

Catastrophe n’est pas tout à fait un groupe comme les autres. Il s’est formé en 2015, sous l’impulsion d’un duo, Pierre Jouan, musicien et compositeur principal, et Blandine Rinkel, écrivaine et chanteuse. Le nombre de ses membres peut varier, et chacun fait de la chanson, du cinéma, du théâtre, écrit… Leur album La nuit est encore jeune est sorti l'année dernière.

Catastrophe / José Canavate Comellas

Samba de la muerte, un des plus beaux noms de groupe existant, est un groupe emmené par Adrien Lepretre, musicien charismatique et ancien membre de Concrete knive. Avec A life with large openning, dernier album qui sortira le 27 septembre et dont le nom provient d'un concept architectural, Le message est fort et sensible : « Une vie d’une grande ouverture pour une musique libre et indépendante».