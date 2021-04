Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

DJ Lulu Van Trapp - Mirwais Stass © Getty / Foc Kan

Mirwais

Single / Clip “2016 – My Generation”

De Taxi Girl à Juliette et les Indépendants, de Madonna à ses productions solo, de Uffie à YAS, le musicien, producteur et auteur-compositeur Mirwais a marqué au fer rouge son époque, et l’avenir de la musique, s’avérant comme un des plus grands producteurs de son époque. Vingt ans après le succès hors-norme de Music, single écrit pour Madonna, Mirwais est de retour en solo dans un exercice de rétro futurisme qui va faire du bruit. Premier extrait, pour un troisième album à paraître sous le titre The Retrofuture, le single _2016 - My Generation_.

Le tout nouveau titre paru hier, mardi 20 avril, est accompagné d'un clip choc qui brasse la mode des fakes news, la digitalisation à l’extrême de la société, la montée des totalitarismes, le pouvoir des GAFA... La première pièce d’un album-concept, fidèle à la ligne de conduite de Mirwais depuis ses débuts : "L’idée de The Retrofuture correspond complètement à ce que je ressens aujourd’hui du monde actuel. D’ailleurs le slogan, et l’idée maîtresse, sont assez simples : c’est la première fois dans l’histoire de l’art que le passé semble meilleur que le futur." Un clip co-réalisé avec Ludovic Houplain (co-fondateur du studio graphique H5 et créateur de Logorama court-métrage d’animation Oscarisé en 2010).

Lulu Van Trapp

Album "I'm Not Here To Save The World"

À l’origine, il y a Rebecca et Max. Tous deux jouent dans La Mouche, un groupe ultra furieux dont les membres vivent au Wonder, un ancien squat de St-Ouen. Le genre collectif qui part en tournée en caravane, construit sa propre scène, monte la sono, dresse une buvette et met la misère à des gens qui n’ont rien demandé. Puis quand on leur offre de jouer en première partie de FAIRE à la Maroquinerie, ils sont vite rejoints par Manu à la basse et Nico à la batterie. Une fille et trois garçons c'est le groupe Lulu Van Trapp. Vendredi 23 avril paraitra enfin I’m not here to save the world, un premier album composé de dix titres qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse. Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation : On essaye de se libérer de la maladie moderne de l’égo.

Des jeunes gens en colère avec Veik, We Hate You Please Die et Johnny Mafia

Veik sort son premier album « Surrounding Structures » qu’on peut traduire par « les structures environnantes » et ça tombe bien, car ce trio caennais revendique l’influence de l’architecture dans leur musique. Ainsi, pendant leurs tournées, dans le monde d’avant, ils prenaient le temps d’aller visiter d’anciens bâtiments modernistes ou brutalistes, au risque d’arriver en retard pour leur balance. Leur musique est une relecture syncopée du post punk à base de synthés analogiques et « Surrounding Structures » s'entend aussi en référence aux structures sociales et physiques qui nous entourent et nous façonnent en tant qu’individu et collectif. Pas un album politique en tant que tel mais en 2021, pousser le volume dans le rouge, c’est déjà faire preuve de désobéissance sonique ! A écouter "Political Apathy", issu de leur album annoncé pour le 30 avril.

We Hate You Please Die est un combo formé à Rouen, en 2017 par deux filles et deux garçons, très remontés face au contexte politique actuel avec ses manques de perspectives, ses rêves tués dans l’oeuf. Oui, la jeunesse d’aujourd’hui ne fait pas que fumer des pétards devant des jeux videos ou se prendre en selfie, parfois, elle branche les instruments, se fâche et se lâche ! We Hate You a déjà sorti un album, joué à Rock en Seine où ils ont prouvé qu'ils n’ont peur de rien, ni de se jeter dans le public, ni de fracasser leur batterie à la fin de leur set. En octobre dernier, ils ont organisé un concert au 106 à Rouen avec les spectateurs dans des bulles en papier, Covid oblige et lancé une compilation d’une quarantaine de groupes pour lever des fonds pour le Secours Populaire. En colère donc mais pro actifs, constructifs ! We Hate You projettent et hurlent un rock compact. Un prochain disque arrive le 18/06 : un peu moins enragé, mais toujours vigilant !

Johnny Mafia sillonne l’hexagone depuis dix ans avec la réputation de retourner n’importe quelle salle avec leur mur du son. Un quatuor originaire de Sens, un peu moins en colère que leurs confrères écoutés plus haut, car pour ne pas sombrer ou vriller, Johnny Mafia s’appuie sur la dérision avec un côté potache comme dans le revival punk des années 90. Le titre de leur premier album, « Michel Michel Michel » mais c’est chanté en anglais ! Leur 2ème, « Prince de l’amour », est enregistré avec le producteur des White Stripes et signé sur un label londonien, mais ça ne leur monte pas à la tête pour autant. La formule Johnny Mafia en a juste profité pour s’affiner et s’affirmer dans un équilibre familier aux Pixies et autres Breeders, entre chant furieux, écriture pop et guitares hystériques. En 2021, Johnny Mafia devient sentimental, c’est le titre de leur prochain album qui sortira le 21 mai, toujours aussi spontané, concis, les titres font rarement plus de 3 mn. Un hommage décomplexé aux années 90, plus cool pour le moment que les années 2020 !