Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

CHRISTOPHE

Christophe © Radio France / Christophe Abramowitz

Pour fêter la sortie du volume 2 de son album Christophe etc..., Christophe vient sur la scène de Côté Club pour nous interpréter deux titres en live. Un deuxième volume offrant onze nouveaux duos parmi lesquels nous retrouvons Juliette Armanet, Philippe Katerine, Jeanne Added et bien d'autres.

THÉRAPIE TAXI

Thérapie TAXI © Radio France / Louise Méresse

Forts de leur succès avec leur série de tubes comme le fameux Hit Sale, les Thérapie TAXI sont de retour avec un deuxième album. Cadavre Exquis, c'est le titre donné à ce nouvel opus. Une iconographie très Renaissance, voire même vraiment religieuse, et seize titres avec des textes toujours plus crus et toujours aussi bien inscrits dans leur génération. Thérapie TAXI débarque en live sur la scène du Ground Control!

TIM DUP

Tim Dup © Radio France / José Canavate Comellas

Deux ans après Mélancolie heureuse, Tim Dup revient avec Qu'en restera-t-il?. Un sublime deuxième album qui gagne en assurance et qui ne fait que confirmer le talent du jeune chanteur à la poésie sensible, mélancolique et heureuse.

SÜEÜR

Süeür © Radio France / José Canavaté Comellas

Nos résidents reviennent sur la scène du Ground Control pour nous interpréter deux nouveaux titres en live!

FRENCH 79

French 79 vient faire houler le public du Ground Control avec un DJ set live de 30 minutes. Derrière ce projet pop électro se cache Simon Henner, le guitariste du groupe Nasser mais aussi de Kid Francescoli! De retour en solo et en digne héritier de la French Touch, il signe Joshua, un album riche et réussi s'inspirant de deux des passions de l'artiste : navigation et science fiction.

DINOS ET ISHA

Isha et Dinos © Radio France / José Canavaté Comellas

Les deux rappeurs qui ont collaboré pour le titre Idole se retrouvent dans une interview croisée en tête à tête et nous parle de leur nouvel album respectif. Dinos vient de voir son deuxième album, Taciturne, réédité avec quatre titres bonus. Un Olympia (déjà complet!) l'attend le 30 avril à Paris. De son côté le rappeur belge Isha vient de sortir Vie augmentée Vol. 3, un album faisant suite aux deux premiers volumes parus en 2017 et 2018 et closant cette trilogie en beauté.