Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

FEU CHATTERTON

Feu! Chatterton est de retour avec Monde Nouveau, premier extrait de leur troisième opus à venir, début 2021. Pour produire cette ballade extatique et joueuse, les cinq musiciens se sont entourés du producteur de musique électronique Arnaud Rebotini (César 2018 pour la bande originale du film 120 battements par minute) et de Nk.F, mixeur reconnu pour son travail sur les albums de PNL et Damso. Alors que sur son précédent disque (L’Oiseleur, sorti en mars 2018), le groupe parisien apprenait à embrasser les fantômes du passé (l’intime et obsédant Souvenir), ici, il tente d’esquisser les contours du monde de demain. Et, à l’image du reste de la discographie du Feu! (Côte Concorde, La Malinche), la réponse se révèle en clair-obscur : finalement, le demain et l’hier se confondent dans une grande messe pour le temps présent, sur lequel nous n’avons pas de prise. « Que savions-nous faire de nos mains ? Presque rien. Attraper le bluetooth. » Avec ce Monde Nouveau, le subtil quintet réussit un tour de force : verser dans la satire sociale sans jamais paraître moralisateur ; toucher les cœurs en même temps que les méninges. Bref, la bande-son idéale pour nos apéros Zoom, pour danser en pleurant devant les copains réduits en millions de pixels, en attendant de pouvoir se prendre dans les bras, à nouveau.

FRANCOIS RAVARD

François Ravard est un électron libre. De la folle aventure Téléphone aux Stades de France des Insus, en passant par les iconiques Marianne Faithfull, Serge Gainsbourg, Jean-Pierre Mocky ou Les Rita Mitsouko, il raconte son incroyable parcours en forme de montagnes russes, avec l’aide de son ami Philippe Manœuvre.

LUMIERE SUR COCO BANS PAR MARION GUILBAUD

From Iowa to Paris. L’histoire de Coco Bans commence il y a 6 ans, quand un ex-compagnon lui offre une guitare en lui disant : “Ça suffit, il faut que tu chantes !” Il ne faut parfois qu’un coup de pouce du destin, car deux mois plus tard, elle est signée par une major et en quelques années, elle écrit plus d'une centaine de chansons pour des artistes du monde entier. Songwriteuse, toplineuse, l’américaine est riche de belles collaborations : Lil Wayne, Maître Gims, Woodkid, Julian Perretta, Fakear, Kiddy Smile, ou Jabberwocky pour ne citer qu’eux. Son nouvel EP sort aujourd'hui.

Pour réécouter le concert de Julien Doré et La femme enregistré le 15 janvier dernier au studio 104 de la maison de la radio et de la musique: https://www\.franceinter\.fr/emissions/les\-concerts\-d\-inter/les\-concerts\-d\-inter\-15\-janvier\-2021