Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Taur © Bruno Gasperini : Para One © Dreams Office _CMJN

Taur

Album : Half Somewhere

Après son projet pharaonique intitulé "40" et composé pendant le confinement, Taur revient avec son 1er album. Une pop aux références 80's concoctée par cet homme orchestre compositeur, réalisateur, musicien et chanteur dont le talent a déjà éclaté au gré de ses 3 EP précédents.

Para One

Album : Machines Of Loving Grace

7 ans après son dernier album, Para One dévoile son projet Spectre, un album "Machines of loving grace", un film et un spectacle musical. « J’avais besoin de sortir de patterns et de systématismes liés aux formats et de prendre des virages inattendus. Pour cela il a fallu avant tout m’autoriser », explique-t-il. Une quête identitaire, personnelle et sonore dont l’album est à la fois l’histoire et le résultat. Au programme : 11 titres inspirés d’un kaléidoscope d’influences, comme les bandes originales d’anime japonais, mais aussi du folk bulgare, les percussions indonésiennes et le gamelan, les harmonies particulières, des titres inspirés de la musique minimale de Steve Reich ou encore de la techno de Détroit. Ses voyages à Bali, au Japon et en Bulgarie viennent aussi nourrir l’architecture électronique de l’album, représentatif des « tressages multiples, entre machine et main humaine, acoustique et textures électroniques, pratiques rituelles et arrangements contemporains, qui parcourent le disque et en font le mystère. »

Tracklist du DJ set de Para One :

Para One Feat. Le Mystère Des Voix Bulgares - Shin Sekai

Para One Feat. Kodo - Futatsu No Taiyo (Ojard Rework)

Manuel Gottsching - Echo Waves

Para One - Néon (Reprise)

Steve Reich - Electric Counterpoint

Para One - Atlantique

Para One - Alpes (Superpitcher Remix)

Para One - Alpes

Para One - Alpes (Para One's "Summer Of Love" Mix)

Para One - Sundial (Para One's "Nagori" Mix)

Pone

EP : Listen And Donate

Producteur historique du groupe de rap marseillais Fonky Family, Pone est malheureusement atteint, depuis 2014, de la maladie de Charcot. En septembre 2019 le musicien est parvenu à réaliser un nouvel album, uniquement par le mouvement des yeux : "Kate & Me", créé à partir de samples de morceaux de Kate Bush. Il sortira le 18 juin, un EP "Listen And Donate", un projet musical et caritatif, en faveur de la lutte contre la maladie de Charcot. Il suffit simplement d'écouter l'EP depuis un compte premium sur une plateforme de streaming, et les droits d'auteurs générés sont reversés à l'association Trakadom, pour former les soignants et les aidants afin de permettre le retour à domicile des patients appareillés. Ecouter pour donner, tout simplement. Toutes les infos sont sur : www.listenanddonate.com

Programmation musicale :