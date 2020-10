Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

ALEXIS HK

Après un travail d’introspection et de création mené entre 2015 et 2017, Alexis HK est sorti de sa tanière avec "Comme un ours", pour mieux nous révéler les maux du monde d’aujourd’hui et les présences salvatrices qui éclairent les chemins dans cette obscurité latente. Un nouvel album version live est disponible.

YAEL NAIM

Après son album Nightsongs sorti en mars 2020, Yael Naim revient le 30 novembre avec un nouvel EP composé de quatre nouveaux titres. La chanson « For the Lost souls » a notamment été écrite pour la fondation Louis Vuitton dans le cadre d’un « challenge » organisé par la fondation pendant le confinement. Elle a mis à l’honneur des artistes exposés et a ensuite demandé à des artistes de différents arts de réagir à l’œuvre en proposant une création.

AURUS

Après la polyphonie transgressive des 3SomeSisters, AURUS de son vrai nom Bastien Picot distille dans ce premier EP le maloya de ses racines réunionnaises, dans un écrin pop orchestral et percussif, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid.