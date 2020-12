Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

MICHÈLE BERNARD

Après quarante années de carrière, 343 titres et 22 albums originaux, l’auteure-compositrice interprète Michèle Bernard est une figure incontournable de la chanson française. Le label EPM dévoile un coffret inédit composé de 14 disques, sur lesquels on retrouve ses plus belles chansons et interprétations.

► Le coffret Michèle Bernard / L’intégrale est disponible depuis le le 6 novembre 2020 sur le label EPM.

MICHEL JONASZ

En 2019, après huit années consacrées à la scène, au cinéma, à la télévision et au théâtre, Michel Jonasz revenait avec son nouvel album studio La Méouge, le Rhône, la Durance. Le bluesman fait naviguer les cœurs au gré des flots, entre fleuves et rivières, entre nostalgie et résilience. Dès la rentrée, Michel Jonasz dévoile une réédition de son album, composée de nouveaux titres inédits.

► La réédition de l’album La Méouge, le Rhône et la Durance, de Michel Jonasz sortira le 15 janvier 2021, sur les labels MJM et Sony Music France.