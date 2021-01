Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

PASCAL OBISPO

Pascal Obispo lance sa propre application. Dédiée à son œuvre, passée et future, Obispo : All access est un pied de nez à l'industrie de la musique. En plus de l'intégralité de son œuvre, le célèbre chanteur et compositeur promet des nouveautés, tous les vendredis. L'application est disponible depuis le 8 janvier, via un abonnement à 5,99 euros par mois, sans engagement. Soit «le prix d'une place de concert par an», résume-t-il

YNDI

Les chansons d'yndi sont des caresses, des rayons de soleil traversant un voile léger, douceur et émotions simples, authentiques, dévoilant un coeur fragile et submergé. Introducao, 1er Ep de cette chanteuse franco-brésilenne dont l'identité musicale c'était une première fois révélée à travers Dream Koala, pour finalement se retrouver, entière, sous sa véritable identité personnelle.