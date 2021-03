Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

HATIK

Héros de la série Validé, Hatik quitte sa chaise pliante, nom de la série de ses mixtapes, pour délivrer Vague à l'âme, 1er album à l'horizon plus large, aux sons plus variés, aux contrastes plus accentués. Hatik se dévoile.

KAKY

Originaire de Pau, ayant grandi entre le Sud de l’Espagne et la région parisienne, il est aujourd’hui aidé par le producteur Caméléon. C’est avec lui qu’il retravaille ses KakySound, qu’il les fait passer du stade d’idées, de base, à celui de chansons élaborées. Les annonce de stewards, les bruits de décapsuleurs, de pièces de monnaie, de caisses de supermarchés ou de balles de ping-pong repassent entre ses mains pour donner forme à la musique de Kaky. Il sort son 1er Ep, Room 404.

THERESE