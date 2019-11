Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

IAM © José Canavate Comellas

IAM

IAM / José Canavate Comellas

10ème album pour IAM, Yasuke tire son nom du seul africain devenu samouraï. Rap old school, instru sur mesure, reggae, et des textes toujours ciselés, IAM signe un album dense, naviguant entre les âges et les styles, sans jamais se trahir.

CHILLA

Chilla / José Canavate Comellas

Chilla a sorti Mun, son 1er album, cet été. Elle le décrit en ces mots: "Mun c'est mon univers, ma planète. Elle est composée de mes joies, de mes peines, gravite entre la pénombre et la lumière, tremble face à mes envies et mes peurs, pose des questions, donne des réponses... l'horizon se dessine même si l'avenir est incertain".

POMME

Pomme / José Canavate Comellas

Pomme revient pour la dernière date de sa résidence dans Coté club. 2 titres en live, "Soleil soleil" et une reprise en français de 'Bad guy" de Bilie Eilish

ARTHUR H

Arthur H / José Canavate Comellas

Arthur H est sur les planche du théâtre La Colline à Paris pour une pièce co-écrite avec Wajdi Mouawad, Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Explication de texte et questionnement sur le succès, la célébrité, la fin... Arthur H se livre.

SAFIA NOLIN

Safia Nolin vient de sortir un album de reprises, Reprises vol. 2, reprenant Balavoine, Celine Dion ou encore Isabelle Boulay, dans une folk mélancolique, profonde.

MADBEN

Madben / José Canavate Comellas

Madben avait frappé un grand coup avec la sortie de son album électro Fréquence(s) l'année dernière. D'autres Ep sont sortis depuis dont Blooming en juillet dernier. Il nous montre l'étendu de son art dans un dj set subtil et captivant.