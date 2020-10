Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

EMEL

Confinée dans sa maison d'enfance à Tunis, avec pour unique matériel un ordinateur portable, un magnétophone et une guitare classique, la chanteuse expérimentale tunisienne Emel a repris les chemins de la création. Son album The Tunis Diaries dont la sortie est prévue pour le 23 octobre, sonne comme un retour aux sources à travers lequel elle explore ses racines, tout en s’interrogeant de façon spontanée et complexe sur ce qui l’unit à sa terre...

VITALIC

A l’occasion de ses 20 ans de carrière, Vitalic, le maître incontesté de l’électro made in France et des expérimentations sonores sort un coffret vinyle à paraître le 23 octobre prochain !

HYACINTHE

Nouvelle mixtape pour Hyacinthe. WIP tape regroupe 16 morceaux, pour la plupart déjà sorti depuis décembre dernier. Cette mixtape inaugure le label que le jeune artiste vient de créer afin de pouvoir sortir sa musique quand il le souhaite.

DAVID WALTERS

Le clip de "Manyé", dernier single de l'album Soleil Kreyol de David Walters