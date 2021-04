Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Yuksek © Benpi / Jaymie Silk © PelicanFly /François Kraft et les fondateurs du label Cracki © Marine Billet

Yuksek

Album _Destiino _et mix

Le projet est une sorte d’alter-ego tourmenté de Yuksek, né d’une volonté de rompre avec son processus créatif classique. Laissant toute sa place à la spontanéité et enregistrant des tracks lors de sessions improvisées - notamment lors de son passage au Studio Venezia de l’artiste plasticien Xavier Veilhan à la Biennale de Venise en 2017-, le producteur de musique électronique rémois explore ici de nouveaux horizons sonores.

Aux mélodies trop bien ordonnées, Destiino préfère les ambiances sombres, les jeux sur les textures et les envolées fiévreuses. Après un premier EP Afsila paru en janvier sur le label Lumière Noire de la productrice Chloé, l'album "Destiino" est disponible sur toutes les plateformes et Yuksek signe le mix de Côté Club.

Jaymie Silk

Album Young, Broke & Fabulous

Un côté James Blake, un fournisseur de sons pour les club internationaux : Jaymie Silk est considéré comme un des artistes montants de la scène électronique actuelle. DJ résident pour la scène ballroom de Montréal, remixer prolifique, il lui a suffit d'une année pour se faire remarquer et se produire lors de festivals tels que le Piknic Électronik ou l'Igloofest, aux côtés de Tokimonsta et Bonobo, et sortir sa musique sur des labels réputés, que ce soit en France, Angleterre, Chine ou USA.

Revenu en France en 2019, juste avant les événements qui ont ralenti la planète, cet album 'Young, Broke & Fabulous' (Jeunes, pauvres et fabuleux), se veut comme un hymne au titre optimiste et évocateur. Un concentré de R&B, de pop expérimentale, de gabber et de techno mélodique.

🎧. Jaymie Silk - premier extrait "Don't Go" avec la chanteuse montréalaise Lia.

François Kraft (label Cracki Records)

Un groupe d'amis à la fin des années 2000 organisent des fêtes inattendues. Lieux, formats, programmation, aucune règle n’est fixée mise à part celle de proposer quelque chose d’unique au public. On pourrait également parler de la transformation d'un petit collectif qui monte à celui de label durablement installé dans le paysage musical français. Grâce à son esprit d’avant garde, sa volonté de ne jamais se mettre de barrière et de se fier à son instinct, Cracki creuse son sillon.

Dix ans plus tard, le label a représenté plus d’une vingtaine d’artistes émergents et confirmés, signé une cinquantaine de projets divers (EP, LP, compilation), organisé des centaines de soirées. Pour fêter cet anniversaire, Cracki dévoile une nouvelle compilation "Mémoires d'Eléphant #3" regroupant les titres qui ont marqués leur histoire, mais également avec la réunion d'artistes qui ont toujours gravité dans leur environnement. En plus des habituels Agar agar, Saint DX et Lucien & The Kimono Orchestra, on croisera les copains Juan Wauters, Chassol, David Numwami, Myd, Myth Syzer ou Black Devil Disco Club.