Grande découvreuse de talents et productrice du mythique "Pont des artistes", Isabelle Dhordain est partie ce week-end. Plusieurs générations de la chanson française lui rendent hommage.

Isabelle Dhordain au studio 105 pendant les balances du 3Pont des artistes" © Radio France / Christophe Abramowitz

Voix de la musique sur France Inter animant l’émission Le pont des artistes pendant 25 ans, la journaliste et critique musicale Isabelle Dhordain a été une figure emblématique de l’antenne, découvrant sans cesse de nouveaux talents avec un enthousiasme indéfectible.

"Le tri se fait par mes oreilles, quand j'écoute des disques, je ne regarde pas les pochettes", racontait-elle, en 2012, à l'occasion des 20 ans de l'émission.

Le pont des artistes permettait la rencontre, le dialogue et l'échange entre musiciens, chanteurs et cultures. Isabelle Dhordain a aidé de nombreux artistes à se lancer, dans tous les styles musicaux contemporains, de Dominique A à Sanseverino, de Mathieu Chedid aux Têtes Raides, en passant par Vincent Delerm et les Négresses vertes, Juliette, Angélique Kidjo, Arthur H, Camille, Clarika, Sinclair…

« Tout était possible chez elle »

Mathias Malzieu, qui se souvient en 2005 de son premier « Pont » : Isabelle était un peu impressionnante. Il y avait beaucoup d’artistes que j’adorais qui étaient passés dans l’émission. C’était une référence. On était accueillis comme à la maison, on était dans une discussion et on faisait de la musique comme on faisait à manger »

« Chez Dhordain, c’était un melting pop »

Dominique A : « Isabelle faisait se côtoyer des mondes musicaux pas forcément semblables ; Elle aimait qu’il y ait une rencontre possible, qu’il n’y ait pas de cloisonnement »

« Une femme qu'on n'emmerdait pas » Jeanne Cherhal : « C’était une femme de caractère, une femme qu’on n’emmerdait pas. Elle avait un amour profond des musiciens. Elle avait un attachement hyper fort au live, aux concerts »

« On était enfant de quelqu’un »

Cali : « Quand on avait fait Le Pont des Artistes, on sortait de l’émission, et on était enfant de quelqu’un. Je me souviens de l’émission que tu as faite le jour où tu as perdu ton papa. Tu avais tenu à faire l’émission. Tu masquais ce chagrin terrible derrière un rire magnifique, tu nous as mis à l’aise. Encore merci pour tout »

« Elle était dans l’opposition, mais c’était son carburant »

Vincent Delerm : « Dans le travail elle était drôle. Elle était bourrue, souvent agacée par pleins de choses. Elle demandait notre avis, à Jean-Baptiste Audibert qui était son assistant et moi son stagiaire, et si on aimait tous les deux, elle soupirait un peu mais elle programmait. Elle était dans l’opposition, mais c’était son carburant »

« Elle parlait le langage du public »

Camille : « Elle parlait le langage du public. Elle n’hésitait pas à mélanger l’huile et l’eau. Elle avait beaucoup d’influence. Elle m’a beaucoup soutenue, encouragée. Encouragée vraiment, pas encouragée show-biz. C’était pas une femme showbiz »

« Elle nous a donné un sens du temps »

Arthur H : « Elle nous a donné un sens du temps. Elle était toujours là, à chaque disque, avec une fidélité extraordinaire. On était sous son regard bienveillant, admiratif, chaleureux. Et on pouvait évoluer sous ce regard. C’était un RDV qui devenait très familier. C’était comme une structure, elle nous donnait des repères »

Avec aussi les témoignages et les souvenirs de Mathieu Boogaerts, d'Alexandre Joulia qui réalisa 8 ans "Le Pont des artistes", de La Grande Sophie, de Nicolas Boucard qui fut son attaché de production, d'Angéllique Kidjo.

Bernard Lavilliers et Isabelle Dhordain : étreinte sur "Le Pont des artistes" © Radio France / Christophe Abramowitz

Un jour, tu verras... la chanson préférée d'Isabelle

Un jour, tu verras, on se rencontrera, Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, Nous nous regarderons et nous nous sourirons, Et , la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, Ces deux voleurs qui gardent leur bonheur.