YOUSSOUPHA

Neptune Terminus n’est pas un concept ton sur ton sur l’espace, les planètes, les étoiles. L’imagerie ne tourne pas autour de la galaxie. La verbalisation, le choix de ces mots font davantage référence à la rêverie, au fait que les étoiles sont la seule frontière de nos rêves. C’est l’album de l’élévation. Youssoupha raconte : « Quand on est petit, quand on vit au bled, on pense que Paris est une fin en soi, on pense que c’est le terminus. Puis on se rend vite compte que les enjeux sont bien plus grands, qu’une ville n’est pas une fin en soi, le terminus de nos objectifs doit être la galaxie. Neptune est la planète la plus éloignée de notre système solaire, c’est ça l’idée, voir plus loin, plus haut, plus grand. »

GRACY HOPKINS

Il sonne comme un rappeur de la West Coast, biberonné au meilleur des musiques noires. Le nom de scène de Gracy Hopkins est presque trompeur. Le fait que l'artiste, 23 ans à peine, rappe et chante dans un anglais parfait aussi. Depuis toujours, Gracy opère depuis Torcy, dans le 77, et est en train de s'imposer comme l'un des rares rappeurs-chanteurs-producteurs aussi prolifiques et polymorphes de la scène française.