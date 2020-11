Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

SHAKA PONK

A l’occasion de ses 15 ans de carrière, Shaka Ponk sort Apelogies, une anthologie de trois disques composée de leurs plus grands titres revisités, de reprises mais aussi de titres inédits. Un jeu de mot entre singe (Ape) et excuses (Apologies) que le groupe engagé explique sur ses réseaux sociaux : « Excusez-nous pour les multiples blessures en concert / Excusez-nous pour les oreilles qui siffleront vie / Excusez-nous d’avoir joué du rock à la TV française / Excusez-nous de préférer les singes aux gens / Excusez-nous pour cet Apelogies ». Ce triple disque reviendra donc sur les 15 années folles qu'ont connu Frah, Sam et leurs collègues, des petites scènes à Bercy, des premières sorties d'albums discrètes aux gros tubes du début des années 2010.

LO’JO

Après le titre « Transe de papier », Lo’Jo, groupe incontournable de la scène chanson / musiques du monde, nous livre son nouveau single « Permettez Majesté », tiré de son prochain album Transe de papier à paraître le 4 décembre. La chanson aux textes engagés qui résonnent pleinement avec l’actualité est une rencontre de sons et de rythmes venus de la chanson française, d’Europe Centrale, et d’Afrique du Nord, où le timbre grave du poète Denis Péan contraste avec les voix aériennes de Yamina et Nadia Nid El Mourid. Vibration poétique, métissée et grâcieuse.

ODEZENNE

Après son dernier EP Pouchkine sorti en 2019, le groupe alternatif français Odezenne dévoile un nouveau single percutant. Dans « Svengo », la voix saisissante de Jacques Cormary se prête à des jeux de mots désabusés, toujours fidèle à cette musique « botanique, romantique et pathétique ».