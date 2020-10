Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

LOUS AND THE YAKUZA

La dernière sensation venue de Belgique est née au Congo. Lous and the Yakuza, en référence à toute l'équipe qui travaille avec elle, s'est imposée très vite comme une chanteuse incontournable et son album Gore était attendu depuis le début de l'année 2020.

HERVE

Hervé n'en fini plus de s'imposer après la sortie de son album Hyper avant l'été. Des tubes implacables, des chansons plus introspectives, un bonheur contagieux sur scène et une personnalité attachante. Après son expérience en duo avec Postaal, le voici seul et plus fort que jamais.