Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

RAPHAEL

Nouveau single pour Raphael! "Maquillage bleu" annonce un nouvel album, Haute fidélité, attendu pour le 6 novembre. Un album sur lequel on retrouve quelques musiciens de renommée internationale, sous la direction artistique de Benjamin Lebeau, moitié de The Shoes.

LORD ESPERANZA

Nouveau concept pour l'album / Ep de Lord Esperanza Lordesperanzadanstaville2. Chaque chanson est un duo en compagnie d'un artiste d'un pays différent. Deux ans ont été nécessaire pour monter ce projet des Etats-unis à la Hollande, du Canada à l'Allemagne, un projet mondial riche en découverte.

YELLOWSTRAPS

Adelphité musicale pour les deux frères Yvan et Alban qui composent le duo Yellowstraps. A travers leur Ep sorti en février, et leur prochaine mixtape attendu pour début octobre, on découvre un savoureux mélange de rap, Rnb, jazz, à la musicalité précise et soignée.