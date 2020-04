Toute l'actualité de la scène musicale française et francophone.

Rone et Woodkid © AFP

Et pour écouter la première partie de soirée avec le concert confiné d'Izia, c'est par ici

#OnEcouteLaRadioChezSoi

Suite à l'annulation du Printemps de Bourges, le festival propose une alternative originale "Le printemps imaginaire". Des artistes programmés pour cette édition 2020 du Printemps de Bourges, ont été sollicités pour envoyer une vidéo carte blanche. Nous en avons retenu 3, Jeanne Cherhal, Clara Ysé et Hervé.

Victor Solf est une des plus voix françaises. Il l'a prouvé avec Her, et continue à présent, en solo, avec la sortie de son EP Aftermath

Après 7 ans d'absence, Woodkid vient vous présenter son nouveau single, annonciateur d'un album à venir.

Room with a view, est la nouvelle oeuvre multiforme de Rone. A la fois spectacle (interrompu suite au confinement), et maintenant album, Rone survole la canopée des peurs et des envies de notre monde.