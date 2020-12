Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

JANE BIRKIN

A 73 ans, Jane Birkin n’en finit pas de séduire. Dans son nouvel album Oh ! Pardon tu dormais…, né d’une collaboration entre Etienne Daho et Jean-Louis Piérot, Jane B. affine sa plume et dévoile 13 titres intimes et poignants. Avec le charme éternel de son accent british, et la pureté de sa voix si singulière, la chanteuse tente de conjurer l’étiolement de l’amour, la fuite impitoyable du temps et l’absence corrosive des défunts, et plus particulièrement celle de sa fille Kate Barry, disparue en 2013.

► Le nouvel album de Jane Birkin Oh ! Pardon tu dormais... mis en musique et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot est sorti le 11 décembre sur le label Barclay.

CHASSOL

Presque un an après la sortie de son album notoire Ludi, le talentueux musicien Christophe Chassol sort un nouvel album de sa hotte, à déposer aux pieds des sapins. The Message of Xmas est né d’une rencontre avec le joaillier Olivier Bassuet et 12 choristes dirigés par Lionel Saw, chef du Chœur l’orchestre de Paris.

► The Message of Xmas, le nouvel album de Chassol est sorti le 4 décembre dernier sur le label Tricatel.

La chronique de Marion Guilbaud

LE BILAN DE L’ANNÉE, quels sont les titres qui ont été les plus écoutés en 2020 ?

La réunion de multi-rappeurs marseillais Bande Organisée, composée entre autres de JUL et leur sortie 13'Organisé.

Également le jeune rappeur de 24 ans, Ninho, et son titre Lettre à une femme, qui a été certifiée single de diamant.

Aya Nakamura évidemment, et son Doudou tirée de son 3ème album Aya, sur lequel on peut également entendre Jolie Nana.

Et enfin la chanteuse belgo-congolaise Lous and The Yakuza et son titre Amigo, tiré de son tout 1er album Gore.

