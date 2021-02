Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Arman Méliès

Après ses deux albums Roden Crater et Basquiat's Black Kingdom, sortis respectivement en mai et en septembre dernier, Arman Méliès achève sa trilogie musicale et dévoile le dernier chapitre de son ambitieux projet placé sous le signe des grands espaces américains, avec son nouvel album folk-rock Laurel Canyon.

► Laurel Canyon, le nouvel album d’Arman Méliès est sorti le 26 février 2021 sur les labels Royal Bourbon / Bellevue Music.

Yann Le Quellec

Dans Les Amants d’Hérouville, l’auteur Yann Le Quellec nous conte le récit du château d’Hérouville, ancien relais de poste situé dans le Val d’Oise, devenu un lieu mythique du rock dans les années 1970-1980. Après un incendie dévastateur, le compositeur Michel Magne alors propriétaire du château perd la totalité des bandes originales de ses œuvres. Il décide alors d’installer un studio d’enregistrement dans les combles de sa demeure, qui devient progressivement un lieu de résidence incontournable pour de nombreux groupes et artistes de l’époque, tels que Pink Floyd, Grateful Dead, les Bee Gees, Michel Polnareff, David Bowie, Claude Nougaro, Jacques Higelin, etc…

► Les Amants d’Hérouville, la nouvelle bande-dessinée de Yann Le Quellec est parue le 17 février 2021, aux Editions Delcourt.