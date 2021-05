Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Maxime Le Forestier © Magda Lates / Mathieu des Longchamps © Piergab

Maxime Le Forestier

Livre : Brassens et moi, éditions Stock

Maxime Le Forestier a appris à jouer de la guitare sur les partitions de Georges Brassens. C'est ce grand homme qui a déclenché la vocation du jeune Maxime Le Forestier pour devenir à son tour chanteur. Le Forestier a déjà donné près de 500 concerts d'hommage à l'œuvre de Brassens.

Aujourd'hui, Maxime Le Forestier raconte son maître en chansons : une connaissance encyclopédique de son répertoire, une compréhension intime de son génie, des anecdotes drôles et émouvantes, des dialogues éclairants...

L'artiste nous propose une plongée profonde et très pointue dans l'univers de Brassens, sa poésie, son talent de compositeur sans égal, sa maîtrise des mots... et à quel point il a influencé la chanson française, suscité tant de vocations, et marqué tout autant l'histoire littéraire et musicale française.

Mathieu des Longchamps

Album : Vivo en Panama

Mathieu des Longchamps, né au Québec, a grandi dans une maison sur pilotis, entre l'océan et la jungle, au Panama... Un parcours atypique qui l'amène aujourd'hui à fabriquer une musique bien singulière : délicate, douce, sépia... comme les rayons chauds et chatoyants d'un soleil rouge couchant.

Cette enfance dans des paysages paradisiaques a fortement imprimé la mémoire du jeune homme qui, pour son tout 1er album, Vivo en Panama, avait le désir d'opérer un véritable retour aux sources. Une invitation au voyage...

Gérard Pont - Festival Francofolies

Les Francofolies de La Rochelle 2021 se dérouleront bien du 10 au 14 juillet 2021 en jauge adaptée. Les concerts se dérouleront en configuration assise, y compris pour la scène Jean-Louis Foulquier, pour respecter les mesures gouvernementales. Avec les artistes qui ont marqué l'année, des découvertes grâce aux artistes du Chantier des Francos et des temps forts comme une Carte Blanche à Francis Cabrel qui n'était pas venu à La Rochelle depuis 17 ans.

Programmation musicale :