THEODORA

Album: It's too much for one heart

Avant de se lancer seule, Théodora a d’abord participé en tant que bassiste au projet folk Théodore, Paul & Gabriel, puis accompagné en tournée la crème de la nouvelle pop française (Barbagallo, Fishbach, Hypnolove). Elle est revenue de ses expériences collaboratives et voyages autour du monde avec l’envie de raconter sa propre histoire. Après deux EP, elle sort son 1er album.

VINCENT RAYNAUD

" Au tournant de la nuit" Ed Folio/Gallimard

Le destin d'un musicien en quête d'absolu, qui refuse les compromis que la société voudrait lui imposer. A travers quatre décennies qui voient naitre et s'éteindre ce musicien de génie, c'est tout un monde disparu que Vincent Raynaud nous propose de revivre à mille à l'heure .