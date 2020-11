Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

ROSEMARY STANDLEY

La chanteuse Rosemary Standley, voix du célèbre groupe Moriarty et membre du duo Birds on a wire, revisite le répertoire de Schubert en compagnie de l’ensemble Contraste mené par Arnaud Thorette et Johan Farjot, dans un nouvel album intitulé Schubert in love. Selon elle, « il y a chez Schubert une expression du tourment, de la mélancolie, et aussi une grande douceur ». Par ailleurs, Rosemary Standley prête sa voix au nouveau livre-disque pour enfants d’Arnaud Thorette, Siam – Au fil de l’eau.

ARNAUD CATHRINE

Mon père est un super-héros, Editions La Martinière Jeunesse

Dans son nouvel album pour enfants intitulé Mon père est un super-héros et illustré par Charles Berbérian, Arnaud Cathrine s’attaque à un sujet universel avec humour et tendresse : l’admiration des enfants pour leurs parents.

« Mon père est un super-héros. Et pas le tien. Ok, je t’entends déjà me dire : « Mon père aussi ! Mon père aussi ! » Non : ton père n’est pas du tout un super-héros. Sauf s’il est pompier. Il est pompier ? Non. (…) Bon ben voilà : ton père est juste super-normal. Mais c’est pas grave du tout. (…) »

JULIEN APPALACHE

Julien Appalache, auteur-compositeur-interprète nous emmène respirer l’air frais du bout du monde à Lanildut, petite commune de la pointe Finistère où il réside. Il dévoile son premier EP C’est comme ça composé de cinq titres mixés par l’oreille experte d’Etienne Caylou, qui a notamment collaboré avec Clara Luciani et Eddy de Pretto.