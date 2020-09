Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

The Penelopes, Virginie Ledoyen et Nicolas Michaux © Radio France / Marion Guilbaud

BERNARD LAVILLIERS

Juliette Gréco avait repris Les mains d'or, célèbre chanson de Bernard Lavilliers. Les deux artistes se connaissaient déjà avant cela. Bernard Lavilliers nous raconte leur rencontre, son regard sur Juliette Gréco au lendemain de sa disparition.

THE PENELOPES & VIRGINIE LEDOYEN

The Penelopes est un duo français basé à Londres. Depuis leur premier album sorti en 2007 sur le label de Vitalic, le groupe navigue entre pop et electro. Plus récemment, ils proposent des duos en compagnie d'actrices comme Asia Argento ou Isabelle Adjani. 3ème single qui annonce un album en préparation, ce duo avec Virginie Ledoyen.

NICOLAS MICHAUX

Après avoir fait voyager son premier projet À la vie, à la mort aux quatre coins du monde, Nicolas Michaux revient cette année avec Amour Colère. Une collection de dix chansons kaléidoscopiques qui voguent tant sur la vague _pop-rock_isée anglophone que sur les courants acoustiques de la chanson française, medium à partir duquel l’artiste nous raconte les beautés toutes simples qui constellent sa vie, mais aussi les frustrations qui peuvent la ponctuer.