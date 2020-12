En ce 25 décembre, Côté Club propose une rediffusion de son émission avec le chanteur italo-belge Salvatore Adamo, pour déposer charme et douceur au pied des sapins.

SALVATORE ADAMO

Né en Sicile, dans une famille nombreuse et d’origine modeste, Salvatore Adamo se découvre très tôt un talent singulier pour le chant. En 1963, le chanteur signe ses premiers succès, « Sans toi, ma mie », « Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur », « Les filles du bord de mer » et « Mes mains sur tes hanches ». Polyglotte, il conquit alors un public international, de la France au Japon, en passant par l’Italie et la Belgique. Avec plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde, le chanteur populaire cultive son indépendance, loin des modes et des tendances. En 2018, il sort un nouvel album Si vous saviez, dans lequel il partage le titre « Juste un je t’aime » avec la chanteuse Camille. En décembre 2019, le label Pias publie un coffret retraçant sa carrière de 1962 à 1975, entre succès et chansons inédites.

► Le coffret Salvatore Adamo / 1962-1975 est disponible depuis le 13 décembre 2019, sur le label PIAS.

Programmation musicale