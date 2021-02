Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Yuksek

Le compositeur de musique électronique Pierre-Alexandre Busson, alias Yuksek dévoile un nouveau projet parallèle, sous un nouveau nom d’artiste. Destiino est né en 2017, lors d’une résidence au studio Venezia, pendant la 57ème Biennale d’art de Venise. Une installation propose aux musiciens d’utiliser librement les instruments mis à leur disposition, afin de composer spontanément en direct, devant les visiteurs. Yuksek se prête au jeu de l’improvisation et se réincarne dans Destiino, un alter-égo plus sombre, et enregistre alors les 4 titres de son nouvel EP Afsila.

► Afsila, le nouvel EP de Destiino, alias Yuksek, est sorti le 19 février 2021 sur le label Lumière Noire Records.

Adrien Durand

Chef d’orchestre du groupe disco-pop Bon Voyage Organisation, auteur et journaliste, Adrien Durand signe un recueil de textes inédits, dans lequel il réunit souvenirs, réflexions et symboles, pour célébrer notre « lien émotionnel et animal à la musique ». Dans Je n’aime que la musique triste, l’auteur s’exprime autant sur le rap français, que sur la pop cantonaise, et convoque des artistes comme Patti Smith, Gil Scott Heron, Cindy Lauper, Harold Budd, Deftones, ou encore Serge Gainsbourg.

► Je n’aime que la musique triste, le recueil de textes d’Adrien Durand est paru le 24 février 2021 aux éditions Le Gospel de Poche.