Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Léopoldine HH

Après un premier album Blumen Im Topf très remarqué, et récompensé par le prix George Moustaki en 2017, Léopoldine HH dévoile son second album La, lumière particulière. Très attachée aux textes et à leur littérarité, la chanteuse et comédienne a construit cet album autour de l’œuvre du metteur en scène Gildas Milin. Là, lumière particulière, c’est ce petit rayon, ce faisceau éclatant, cette lueur vive, qui vient perforer la grisaille ambiante.

► Le deuxième album de Léopoldine HH, Là, lumière particulière, est sorti le 15 janvier 2021, sur le label Hé ouais mec !

Révélations des Victoires de la Musique

Lous & the Yakuza - Yseult - Clou - Noé Preszow - Hatik et Hervé : tous les artistes nommés dans la catégorie Révélations des Victoires de la Musique, sont à retrouver en live dans Côté Club du 25 janvier au 28 janvier de 22h à 23h.

Ce soir, Noé Preszow et Hatik sont au programme dans Côté Club.

- 🎧 Le live de Noé Preszow : À nous et Le Monde à l'envers

- 🎧 Le live de Hatik : Angela et La meilleure