Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

ISAAC DELUSION

Après son dernier album uplifters sorti il y a un an, le groupe Isaac Delusion dévoile son nouvel EP envoûtant, Make it, composé pendant le confinement. La magie opère entre Jules Pacotte et Loïc Fleury. En cette période troublée, les deux compères s’octroient des libertés et explorent de nouvelles sonorités hétéroclites, pour offrir un EP « coloré, sincère et confiné ». Sur le titre Make it, on retrouve notamment la présence d'une invitée de marque, Silly Boy Blue, nouvelle étoile montante de la scène musicale française.

CALI

Éparpillés, nouvelle collection « Le Chant des possibles », Editions Invenit

« Un homme de feu raconte les autres hommes. Ses proches, ses disparus, ses passants majuscules, ses modèles simples, ses héros. Il raconte aussi des brins de vies, minuscules et fugaces, éternels et vivifiants comme un souvenir. Des hommages et des souvenirs qui prennent vie et se mettent à rire. Des traces de vivant.

« Clip de quelques secondes », polaroïd de mots, croquis qui se mettent à bouger. Tout l’art de Cali est ici : une enfant joue, un grand père boxe, un aîné apparaît, un chanteur prend la parole. »

DIDIER WAMPAS

Didier Wampas, figure du punk rock français est infatigable. Installé à Sète depuis quatre ans, il propose comme lors du dernier confinement, des shows en live depuis son balcon, à suivre sur les réseaux sociaux.