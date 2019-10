Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Un Ep dans l'urgence, l'urgence des lives, de l'état de notre pays . 2019 - 2019, nouvel EP de Bagarre délivre un son urgent et direct. Des titres joués en live, à présent disponible pour notre plus grand bonheur. Bagarre s'installe sur la scène du Ground control.

Diane Dufresne fête ses 75 ans. Grand entretien pour mettre en lumière sa carrière, ses chansons, son dernier album et son concert à la salle Pleyel à Paris le 5 décembre 2019.

Dans son nouvel opus Jdid (nouveau, frais en arabe), Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives Nord, Sud & Est de la Méditerranée (la rive Nord s'étendant, dans le cas présent, aux berges de la Tamise, de la Spree et de l'Hudson…). Avec la participation d'invités triés sur le volet, Acid Arab fait voyager son vocabulaire dancefloor entre sable et béton, des warehouses banlieusardes aux sous-sols enfumés d'Oran ou Istanbul, faisant rimer raï originel, dabke irako-syrien ou chants du Sahel avec la rugosité des machines.

Quatre murs blancs, deuxième album de notre résident Saïkaly. De la chanson au rock, en passant par la folk, anglais et français, Saïkaly sait tout faire avec une rare beauté. Pour sa deuxième semaine, il joue sur la scène du Ground control deux titres en live, "Je ne me souviens de rien" et "Mama oh I swear".