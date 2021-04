Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

47 ter

Album Légende

Des premiers buzz de leurs vidéos musicales postées sur le net, 47 ter a vite grandi. Plus de 100 000 exemplaires vendus pour leur premier album et une envie de ne pas se conforter dans un rap systématique. Légende, leur nouvel album, explore d'autres musicalités, un chant plus riche, et propose une série de tubes et de chansons à chanter pour notre plus grand plaisir.

Venus VNR

EP Idéal turfu

Dans ce second EP, Venus VNR garde son franc parler et aborde les thématiques sans détour. Elle nous embarque tantôt dans la chambre d’un addict au porno (Pop Porn), tantôt dans un blind date qui tourne mal (Traquenard), mais toujours accompagné de mélodies pop et de refrains entêtants. Et malgré des sujets souvent profonds, à la fin de l’écoute c’est l’espoir d’un Idéal Turfu qui nous domine : la sensation que le jour où les héros de ces chansons vont prendre le pouvoir est proche !

Sally

Single : "Shoot"

Elle est née à Djibouti avant d'être adoptée et de venir vivre à Cholet. On l'avait découverte dans le sillage de Lord Esperanza, elle s’est choisie ce pseudo en clin d’œil à Sally Bollywood, elle a publié fin 2019, un premier EP « Pyaar », ça veut dire « l’amour » en langue hindi . En 2021, Sally devient chef de bande et revient avec « Shoot », un titre choral aux couleurs afro caribéennes avec les rappeuses Chilla, Joanna, Kanis, Alicia et Vicky R, une histoire de sororité mais aussi de son et de génération. Et c’est une première dans le rap en France !