Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Frànçois and The Atlas Mountains

Trois ans après Solide Mirage, Frànçois Marry dévoile son nouvel album Banane Bleue composé aux carrefours de l’Europe, entre Berlin, Athènes et Paris en collaboration avec le producteur finlandais Jaakko Eino Kalevi. Inspiré par le concept de la « banane bleue » théorisée dans les années 1980 pour désigner la mégalopole européenne densément peuplée, Frànçois Marry explore et poétise ce territoire commun, fait de voyages, d’errances et de souvenirs.

► Banane Bleue, le nouvel album de François and the Atlas Mountains est sorti le 26 février 2021, sur le label Domino Records.

Fabio Viscogliosi

Après deux albums devenus cultes Spazio (2002) et Fenomeno (2007), l’écrivain, dessinateur et musicien français d’origine italienne Fabio Viscogliosi avait signé son retour en musique avec son album Rococo en 2019. Aujourd’hui, il dévoile Caméra, un nouvel album plein de grâce, dont les variations et les orchestrations lumineuses plongent l’imaginaire dans la douceur des rêveries.

► Caméra, le nouvel album de Fabio Viscogliosi est sorti le 26 février 2021 sur le label Objet Disque.

La chronique de Marion Guilbaud

LES NOUVEAUTÉS DU VENDREDI

Rüdiger

Felix Buff, le musicien du pays basque espagnol dévoile son premier album Before It’s Vanished sous le surnom de Rüdiger, son deuxième prénom d’origine allemande. Batteur de formation, Rüdiger découvre son aptitude au chant tardivement, au moment d’enregistrer les voix en studio pour son premier album. Before It’s Vanished sonne presque comme un classique des années 1960/1970 et résulte d’un savant mélange de pop, de folk, de rock, et d’électronique.

► Before It’s Vanished, le premier album de Rüdiger est sorti le 18 décembre 2020 sur le label Usopop Diskak.

Yelli Yelli

Après Terre de poème, son premier album sorti en 2016 et co-écrit avec l’auteur-compositeur anglais Piers Faccini, Yelli Yelli, la chanteuse folk aux origines kabyles et tchèques dévoile un nouveau titre sublime empli de poésie. Tassusmi est le premier extrait de son nouvel album La violence mécanique.

► La violence est mécanique, le deuxième album de Yelli Yelli sortira le 23 avril 2021 sur les labels Cry Baby et Beating Drum.

Theodora

La musicienne Theodora commence la basse très tôt en autodidacte, pour imiter son grand frère guitariste. Talentueuse et instinctive, elle joue notamment aux côtés de Barbagallo, de Fishbach et de Sage. Après son deuxième EP Obsession, sorti en 2017, Theodora annonce la sortie de son premier album Too Much For One Heart, avec son nouveau titre For One Heart.

► Too Much For One Heart, le premier album de Theodora sortira le 26 mars 2021.