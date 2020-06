Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club.

THOMAS DUTRONC

Sur Frenchy, son nouvel album, Thomas Dutronc reprend, sous des airs jazzy, des standards français devenus aussi des hits aux Etats-Unis. Il raconte que "ce sont des morceaux que l’on connaît par cœur, avec parfois des versions indétrônables. Mais finalement, il y a sans doute plein de gens qui ont oublié la moitié des morceaux et j’ai pris du plaisir à écouter l’interprétation des musiciens. Finalement, on ne s’en lasse pas…"

RODOLPHE BURGER

A propos de son nouvel album Environs, Rodolphe burger explique que c'est "un mot qui correspond au verbe « envirer » et devient « Environs » conjugué à l’impératif. Cela veut dire tourner sur soi-même jusqu’à l’ivresse. Ça correspond à ce qu’on fait en studio. On y est confiné mais à partir de là, on dérive, on extrapole… Le studio devient une machine à voyager sur place. »

JULIEN GRANEL

Après avoir fait les premières parties d'Angèle et sorti quelques singles efficaces, Julien Granel s'affirme encore plus avec Bagarre bagarre, son 1er EP. "Bagarre Bagarre s’est fait petit à petit pendant l’année de tournée avec Angèle, un peu comme un grand souvenir qui raconte mon histoire grâce à une trame et une chronologie dans la tracklist. Ça commence avec Bagarre Bagarre qui parle de mon passé, ça va vers Les Nuits qui raconte la suite, puis La Piscine qui soulève les premiers questionnements, et Où Etais-tu qui parle de mes déclics. L’EP se termine sur Danse Encore, qui est un peu une grande fête à la fois bizarre et drôle.

POLO & PAN

Une mixtape sorti il y a deux mois et voici Polo & Pan de nouveau sur le devant de la scène avec ce nouvel EP Feel good. Pour l'occasion, ils prennent les commandes de la platine de Coté club et vous propose un dj set exclusif.

