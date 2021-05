Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Benjamin Cotto et Nili Hadida du groupe Lilly Wood & the Prick en concert © Frank Hoensch-Redferns © Getty / Alice & Moi © Marion Midnight

Lilly Wood & the Prick

Album : Most Anything

La chanteuse Nili Hadida est franco-israélienne, née en 1986 à Tel Aviv. Benjamin Cotto est guitariste. Grâce à un ami commun, leurs chemins se croisent en 2006, dans un café parisien. Une rencontre qui aurait très bien pu ne jamais se produire, la jeune femme ayant grandi en Angleterre et en Californie avant de finalement s’installer à Paris. Ainsi naît Lilly Wood & The Prick, duo aux influences aussi diverses qu’Elliott Smith, Fiona Apple, Johnny Cash, ou encore The Kills et Fleetwood Mac...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alice & Moi

Album : Drama

Pour ce premier album, le nouveau visage de la pop française assume sa dualité : parfois fonceuse et subversive, tantôt sensible et introvertie, elle élude ses tiraillements en trouvant le juste point d’équilibre dans sa musique. Le "drama" met en avant l’exagération, la surintensité émotionnelle qui peut être ressentie face aux aléas du quotidien. Des situations où le tragique peut se mêler au comique et que l’artiste dédramatise, dénonçant avec humour l’intensité des maux d’une génération connectée sur un air presque désabusé.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Robert Robert

Album : Silicone Villeray

Après 10 ans à faire danser les gens, Robert Robert finit par avoir beaucoup d'histoires à raconter. Assidu à l’école de la vie, il n’a jamais fait autre chose que de la musique, passant de Garageband au studio maison de ses amis, des raves d’entrepôts abandonnés aux festivals internationaux. Ses multiples rencontres l'inspirent et l'encouragent à écrire dans sa langue maternelle. C’est chez lui, au cœur du quartier Villeray à Montréal, qu’il compose seul ses nouveaux morceaux et prend la parole pour la première fois.

Silicone Villeray est un album de 11 chansons, à mi-chemin entre la confession et le biscuit de fortune, les textes de Robert Robert s’inspirent de sa vie et de celles de ses amis.es. Débutant son chemin dans sa chambre, l'album a progressivement pris forme à travers la participation d'une poignée de personnes exceptionnelles. Silicone Villeray a été co-produit entre Montréal et Québec avec Hubert Lenoir, le toucher unique de Benoît Parent, Félix Petit, CRi, Marius Larue au mix et Richard Addison au matriçage. Ce premier album en français, amalgame de gros beats et de slows d’un genre nouveau, verra le jour le 28 mai prochain sur l’étiquette Chivi Chivi.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Programmation musicale