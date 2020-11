Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

YSEULT

Un an après son dernier EP Noir, Yseult revient sur le devant de la scène avec Brut. Avec la profondeur de sa voix cristalline légèrement éraillée, la chanteuse explore, non sans érotisme, la complexité de l’amour mais aussi les rouages de la sexualité.

YOUNÈS

Insolent, drôle et percutant, Younès poursuit son chemin loin du rap mainstream. Dans son nouvel EP Bientôt à la mode, le rappeur confirme sa maîtrise de la rime et délivre cinq titres pétris d’une fine autodérision, dans lesquels il alerte notamment sur l’importance de l’écologie.