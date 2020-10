Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

MAGYD CHERFI

"La part du sarrazin" Ed actes Sud. C'est la suite de "Ma part de Gaulois" paru en 2016. Chronique autofictionnelle des années quatre-vingt, itinéraire d'un compositeur et chanteur épris de poésie et de fraternité, mais en butte aux pesanteurs des origines, à la violence dans la cité et, "en ville", au racisme ambiant. Quelle place en France pour un lointain descendant des Sarrasins ?

MAUVAIS OEIL

Le duo Mauvais oeil a sorti un deuxième EP fin juin, mêlant, comme le premier pop orientale et chanson française. 4 titres y figure dont une reprise du célèbre "Eve lève-toi" de Julie Pietri.

YASSINE STEIN

Originaire de Casablanca au Maroc, Yassine Stein fait ses premiers pas dans le monde de la musique via L’ordre (collectif de créatifs reconnus pour leurs réalisations de clips) et sur scène avec Lomepal. Il fait aujourd’hui son entrée sur la scène hip hop française avec HAYAT, un premier EP aux productions signées Moussa et aux influences autant liées à ses origines qu’au coeur de la chanson française.