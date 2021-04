Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Timothée Joly

Ep Plastique

Ne dites pas à Timothée Joly qu’il est rappeur, même si l’artiste a longtemps été catalogué "nouvel espoir du cloud rap". Timothée Joly est chanteur, atypique certes, et c'est ce qui fait toute son originalité. Entre sa voix et sa musique se glisse un jeu subtil pour créer une ambiance rare.

KCIDY

Album Les gens heureux

Pauline Le Caignec a.k.a. KCIDY est pleine de paradoxes : née sous le signe de l’entre-deux, troisième d’une fratrie de cinq, entre la ville et la campagne, la région Rhône-Alpes et la Bretagne, Pauline est traversée par des désirs apparemment contradictoires, mais a toujours refusé de choisir. Et c’est ce qui fait la richesse et la complexité de son parcours.

De formation piano classique / jazz, elle commence à écrire des chansons pop seule dans sa chambre sur Live Ableton. C’est au sein de la scène indie Do It Yourself de Lyon que son côté touche-à-tout a pu s’épanouir, entre le son et l’image : multi-instrumentiste, elle compose pour la vidéo, le théâtre, réalise des clips, alterne projets collectifs et solos, jusqu'à la sortie de son second album Les gens heureux.

Ami Yerewollo

Album Ay

Avec "AY", son nouvel album produit par le camerounais Blick Bassy, la rappeuse malienne explore une nouvelle carte musicale faite de rap, bien sûr, mais aussi profondément ancrée dans l’inépuisable source des musiques africaines, hors des cadres et des carcans hip-hop établis. Après "Je gère" qui mettait un stop à la médisance, Ami Yerewollo propose "I Bamba", un hymne à la persévérance.