Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Le meilleur de Coté club a retrouver cette semaine avec les lives de Catastrophe, Isaac Delusion, Pomme, Suzanne, Arthur Ely, La Féline, Canine, Thomas Fersen, Tshegue et Acid arab, les interviews de Lomepal, Arno et toujours la séquence disquaire et le photocall en compagnie de José, le photographe du Ground control.