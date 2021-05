Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Massilia Sound System

Album : Sale Caractère

Ce 9ème album de Massilia Sound System rime avec rub a dub classique, accélérations drum and bass, effluves orientales, autotune de la musique urbaine contemporaine... L’actualité est là, brutale et insupportable (Drôles de poissons, chanson à pleurer de pitié et de colère au bord du grand cimetière de la Méditerranée), les artistes s’interrogent sainement sur leur rôle ("Vas-tu prendre la barre / Affronter la tempête (…) Avec dans l’oreillette / Un reggae du siècle dernier", se demande Moussu T) ou se questionnent sur la dilution des solidarités dans leur ville (À la rue, cri d’alarme radical), partout ils galopent, dansent et enivrent leur reggae …

Biga Ranx

Album : St Soleil

Avec cinq albums à son actif, il s’est imposé sur la scène dub internationale avec son album 1988. Comptabilisant des dizaines de millions de streams sur ses titres, plus de 1000 concerts et un univers unique. Il continue sa mue artistique sur son précédent album Sunset Cassette dans son style vapor dub mélangeant électro, dub, Lo-fi et sonorités urbaines.

La tape St. Soleil s’inscrit dans l’évolution artistique qu’opère Biga Ranx, l'ouvrant à un public plus large. Cette tape de 8 titres inédits propose un mélange de styles et d’influences toujours aussi unique et introspectif que ce soit avec le titre Got To Learn, reprise du célèbre titre des Korgies, Everybody’s got to learn sometimes, le titre Ma croix ou la croisée des influences avec un featuring atypique avec Beken, véritable icône haïtienne des années 1960.

Sandra N'kaké

Elle sera l'une des voix et l'un des visages de ce printemps 2021 ! A la télévision sur TV5 Monde, où elle présente une nouvelle émission "Platine Africa" sur la scène africaine et caribéeenne. Sur scène au Paris Music Festival le 29/05 à la Cité de l'Architecture à Paris avec son spectacle ELLES où Sandra N'Kaké reprend des titres de Bjork, Lhasa, Joni Mitchell, Tracy Chapman… ainsi que ses propres chansons avec Ji Dru à la flûte et Paul Colomb au violoncelle.

Enfin, elle participera au Printemps de Bourges le 25/06 pour "Glory Dummy", un hommage au disque culte du groupe anglais Portishead dont on fête les 25 ans, aux côtés de Lou Doillon, Malik Djoudi, Victor Solf, Yan Wagner et Uele Lamore.

