DINOS

Un an après Taciturne et son disque d’or, Dinos dévoile son troisième album Stamina. Considéré comme l’un des meilleurs lyricistes du rap actuel, le rappeur met la finesse de sa plume au service de textes bruts et incisifs. Stamina est aussi un album collectif : Dinos multiplie les collaborations et s’entoure de grands noms du rap français comme Leto, Zikxo, Zefor, Da Uzi, Tayc mais aussi et surtout Nekfeu.

KLUB DES LOOSERS

Dans son nouvel album Vanité, le groupe de hip-hop français Klub des Loosers mené par Fuzati nous livre une ode sombre au narcissisme et à l’égocentrisme qui prévalent dans nos sociétés contemporaines.

JEAN-LOUIS BROSSARD

Depuis 1979, les Rencontres Trans Musicales de Rennes rassemblent des milliers de spectateurs autour d’une programmation pensée par le fondateur du festival, Jean-Louis Brossard. Pour la première fois depuis 40 ans, le festival est contraint de fermer ses portes, en raison de la situation sanitaire.