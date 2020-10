Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

OLIVIA RUIZ

Le roman La commode aux tiroirs de couleur d'Olivia Ruiz est un véritable succès. Plus de 100 000 exemplaires vendus et une actualité qui se double de la reprise de son spectacle "Bouches Cousues", qu'elle jouera du 3 au 7 novembre aux Bouffes du Nord.

FRANCESCA SOLLEVILLE

Le coffret Récital de Francesca Solleville reprend des chansons enregistrées entre 1959 et 1972. L'histoire de cette chanteuse croise l'Italie fasciste, l'engagement politique et les cabarets parisiens. Une vraie personnalité qui nous touche tous.