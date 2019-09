Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Le film "La vie scolaire" de Grand corps malade est un succès, tout comme une majorité des chansons que l'on retrouve dans "Collection 2003 - 2019", double album composés de titres majeurs, de raretés, d'inédits et de duos.

Homeless songs, nouvel album de Stephan Eicher, concu comme un album que sa maison de disque ne puisse pas monétiser. Des chansons courtes, d'autres longues, pour sortir des formats et contourner le silence imposé par le contrat et le procès avec sa maison de disque. Un disque singulier, touchant?

Début de la résidence d'Yseult dans Côté club. Son EP Noir est attendu dans quelques semaines. Voix, charisme, esthétisme, Yseult est déjà une chanteuse complète, affichant la volonté de gérer ses affaires et ses nombreuses idées comme elle l'entend.

Cocoon sort Wood fire, un album dans la continuité musicale des précédents albums. Des chansons qui caressent la peau et le coeur, maîtrise des mélodies, du sur mesure pour ne pas oublier l'été!

L'épée, nom gracieux et guerrier, rassemble quelques fines lames musicales à savoir The Liminanas et Anton Newcombe pour forger un son tranchant, hypnotique, et permettre à Emmanuelle Seigner de poser sa voix. Psychédélisme, Sixties, sans nostalgie.

Contrefaçon ne copie pas. Le quatuor s'inspire de nombreux courants de la musique électronique pour façonner leur album Mydriaze, nom donné au dilatement de la pupille après la consommation de produit psychotropes. Mais Contrefaçon est aussi dans l'image. Un court-métrage accompagne la sortie de leur album. Le voici: