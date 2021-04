Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Paddy Sherlock

Album Dusk

De la Royal Music Academy d’Irlande, en passant par des groupes de jeunesse ou musicien de rue dans Grafton Street, Paddy Sherlock s’est envolé pour atterrir à Paris dans le monde musical de la nuit, trombone en main et chansons originales en bouche.

Membre des groupes FFF, P18, The Swinging Lovers, avec sur scène une aisance naturelle à la Sinatra, Paddy est le chef de file du mouvement néo-swing, invitant à ses côtés d’innombrables artistes de légende (David Gilmour, John Lord, Ian Paice, Woody Allen band, James Brown band, Martha Reeves, Mary Black...)

🎧 Paddy Sherlock - Nouvel album Dusk le 30 avril 2021 (Black Ash / L'Autre Distribution)

Sam Bernett

📖 Vieilles canailles, Ed. Le Cherche Midi

Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc : l'histoire d'un trio légendaire, une amitié de plus de soixante ans !

À la fin des années 1950, à Paris, trois ados traînent leurs blousons noirs entre le square de la Trinité et le Golf Drouot. Johnny joue les Américains de quartier et rêve d'être James Dean. Eddy, coursier au Crédit Lyonnais, est chanteur de bal occasionnel. Jacques, fils de bonne famille, traverse la vie le nez au vent, les mains dans les poches.

Leur amitié indéfectible sera le déclencheur de trois parcours hors du commun – et la guitare sera leur arme fatale – renforcée par une complicité et un sens de l'humour à toute épreuve.

En 2014, inspirés par leurs idoles américaines du Rat Pack – Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr –, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc se réunissent pour une série de concerts exceptionnels. Ils se retrouveront en 2017, pour une tournée et un ultime concert à Carcassonne.

C'est l'histoire du fabuleux destin d'un trio chanceux, qui a traversé toutes les épreuves et toutes les époques pendant plus d'un demi-siècle. Une histoire à peine croyable, mais où tout est vrai puisque tout est arrivé.

Cléa Vincent

Livestream chez Madame Arthur pour un spécial Véronique Sanson

Cléa Vincent débarque chez Madame Arthur après une rupture sentimentale. L'âme en peine, elle pourra compter sur le soutien sans faille de Lola Dragoness, Odile de Mainville et Grand Soir pour extérioriser ses démons amoureux et opérer une véritable et lumineuse renaissance, sous la direction artistique d'Ivan Gonzalez. A partir de 21 h jeudi 29 avril.