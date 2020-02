Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

LOUIS CHEDID

21ème album de Louis Chedid, Tout ce qu'on veut dans la vie parle d'amour et de la vie, avec une légère pointe de nostalgie et d'inquiétude. Pour véhiculer ses envies et ses craintes, Louis Chedid emprunte aussi bien les chemins de la chanson classique que la bossa ou la pop. Le patriarche est toujours là!

Louis Chedid / José Canavate Comellas

CYRIL MOKAIESH

Pour son 4ème album solo, Cyril Mokaiesh revient avec un nouvel album Paris-Beyrouth. Ecrit, composé et produit entre la France et le Liban, dont il est originaire, ce nouvel album est une rencontre entre l’Orient et l’Occident.

Cyril Mokaiesh / José Canavate Comellas

MARIE FLORE

LAYLOW

Laylow / José Canavate Comellas

SUEUR

Sueur / José Canavate Comellas

CHINESE MAN