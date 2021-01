Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

LALA&CE

Lala&ce s'est fait connaître au sein du collectif lyonnais 667, emmené par Freeze Corleone. Le soir de la sortie de sa mixtape, elle annonce quitter le groupe puis part vivre à Londres. Mannequin, chanteuse, Lala&ce a plusieurs cordes à son arc et une personnalité brute. Elle sort son 1er album Everything tasteful.

LES REVELATIONS DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Lous & the Yakuza - Yseult - Clou - Noé Preszow - Hatik et Hervé : tous les artistes nommés dans la catégorie Révélations des Victoires de la Musique, sont à retrouver en live dans Côté Club du 25 janvier au 28 janvier de 22h à 23h.