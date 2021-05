Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Prudence © Enzo Orlando / Pauline Delabroy-Allard © Céline Nieszawer

Prudence

Album : Beginnings

Après s’être illustrée pendant plus de dix ans au sein du duo The Dø, c’est à l’issue de leur dernière tournée que le chemin solo d’Olivia s’est dessiné. Une autre direction qui a pris le temps de l’évidence, authentique et irrésistible, pour naître aujourd’hui sous les traits d’un double justicier. Cette Prudence, dont la liberté permet au songwriting d’Olivia d’introduire une autre sphère. Celle où les carcans se fêlent enfin pour laisser passer sa propre lumière.

Pauline Delabroy-Allard

Livre : Maison tanière (éditions L'Iconoclaste)

L'auteure de "Ça raconte Sarah" publie un nouveau roman, "Maison Tanière" : dans celui-ci Pauline Delabroy-Allard revient sur le quotidien qui fut le sien pendant l'écriture de ce 1er roman à succès, retirée du monde dans une maison, devenue sa tanière. Chaque jour elle choisit un vinyle, qu'elle passe, écrit et prend des photos... Un journal poétique sur l'écriture de son roman et ses conséquences. Une photographie prise de la maison-tanière où elle était, à la fois lieu de création et refuge.

Christophe Conte

Livre : L’Anti Discothèque Idéale Vol.2 (éditions GM)

La pop n’a plus aucun secret pour lui ! Christophe Conte, ancienne plume aux Inrocks, réalisateur de documentaires sur la musique, signe "L’Anti Discothèque Idéale Vol.2", une somme de 100 disques inconnus ou méconnus. Ca commence en 1967 avec Smile de The Beach Boys et ça se conclut avec Rare Birds de Jonathan Wilson en 2018, avec entre les deux, des disques de Randy Newman, David Byrne, Damien Jurado, David Sylvian… Quelques disques français sont mis à l'honneur comme ceux de :

Laurence Vanay avec Demain, extrait de son album Galaxies en 1974

Ilous & Decuyper, avec L’élu, extrait de leur album éponyme en 1971.

Et enfin les deux albums en anglais de Françoise Hardy, enregistrés à Londres en 1968, avec cette reprise de Tiny Goddess de Nirvana.

