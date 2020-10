Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

LA FELINE

Prolongement du voyage initié par son album Vie future, ce nouvel EP Alentour de lune tire son nom de la reprise d’une rareté de Pierre Vassiliu qui résonne fortement avec le propos à la fois tendre, inquiet et futuriste développée par La Féline. Aux côtés d’une paire d’interludes et de l’inédit Bot figurent aussi deux remixes signés du producteur Elegia (Effet de nuit) et du duo franco-chilien Nova Materia (Où est passée ton âme ?).

GAD ELMALEH

ZEP

"Le guide du zizi sexuel" nouvelle édition chez Glénat