Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Victor Solf

Album Still. There's hope

Le premier album solo de Victor Solf s'appelle Still. There’s Hope (Pourtant. Il y a de l'espoir) et son titre n'est pas un vœu pieu. Enregistré pourtant en pleine grisaille du confinement, il apporte ses couleurs nacrées et chatoyantes à une époque qui en avait bien besoin. “Encore une fois, je veux parler d'espoir, d'optimisme. J'aime le bon côté des choses. L'imagerie des vidéos est dure, mais je contrebalance ça par des messages positifs. J'aime ces contrastes très forts.”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Fyrs

EP Lost healing

Tristan Gouret (auteur-compositeur et interprète) est devenu FYRS après un séjour à Bristol où il a mûri ce projet. Il nous guide dans un univers intime, fragile et sincère, débordant d'amour et de mélancolie. Il raconte au travers de ses morceaux, la violence d'un premier deuil et la destruction d'un monde imaginaire parfait, les étapes qui font de lui le jeune homme qu'il est devenu et la perte d'une innocence si précieuse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Guido Cesarsky

La compilation "Henri Salvador : Homme Studio 1970-1975"

Pendant près de 50 ans, Henri Salvador a amusé la chanson française, mais il a été aussi un artiste libre et novateur. En 1970, alors qu'il est une star de la musique qu'elle soit yéyé, jazz, exotica, rock, swing, il tourne le dos au show biz, installe un studio dans son salon et enregistre seul des chansons au swing mécanique et aux harmonies vocales fabuleuses ! Guido Cesarsky, du duo électro oriental Acid Arab s'est plongé dans cet âge d'or salvadorien et a réuni seize titres dans une compilation étonnante « Homme Studio 1970-1975 » pour le label Born Bad Records.